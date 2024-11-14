Магнітні бурі: перевірте рівень сонячної активності 14 листопада

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які можуть вплинути на життя людини.

Як захистити себе від негативного впливу бур

Основним рецептом захисту від магнітних бур є здоровий сон і відпочинок.

Крім того, слід знизити фізичні та психологічні навантаження, відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави й алкоголю. Необхідно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити у свій раціон продукти, що розріджують кров, імбир, цибулю, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

У період магнітних бур можна пропити заспокійливі трав’яні настоянки або додати їх у чай. Пустирник, валеріана, шавлія і деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання.

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