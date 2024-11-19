Магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на 19 листопада

У вівторок, 19 листопада, істотних магнітних бур на Землі не очікується.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, 19 листопада, сонячна активність впаде до «зеленого» рівня, тобто до геомагнітного штилю.
Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.
Магнітні бурі можуть викликати головний біль, втому, дратівливість і навіть проблеми зі сном. Особливо чутливі до цих явищ люди з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.
Як себе захистити?
- Дотримуйтесь режиму дня: спіть не менше 7-8 годин.
- Пийте багато води: це допоможе знизити негативний вплив на організм.
- Уникайте стресу: займайтеся медитацією або йогою.
- Харчуйтеся правильно: вживайте більше овочів і фруктів, уникайте жирної та солоної їжі.
Пам’ятайте, що магнітні бурі – це природне явище, і хоча вони можуть впливати на наше самопочуття, правильний підхід допоможе мінімізувати їхній вплив.