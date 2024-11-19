Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на 19 листопада

Магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на 19 листопада

У вівторок, 19 листопада, істотних магнітних бур на Землі не очікується.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, сьогодні, 19 листопада, сонячна активність впаде до «зеленого» рівня, тобто до геомагнітного штилю.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Магнітні бурі можуть викликати головний біль, втому, дратівливість і навіть проблеми зі сном. Особливо чутливі до цих явищ люди з хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Як себе захистити?

  • Дотримуйтесь режиму дня: спіть не менше 7-8 годин.
  • Пийте багато води: це допоможе знизити негативний вплив на організм.
  • Уникайте стресу: займайтеся медитацією або йогою.
  • Харчуйтеся правильно: вживайте більше овочів і фруктів, уникайте жирної та солоної їжі.

Пам’ятайте, що магнітні бурі – це природне явище, і хоча вони можуть впливати на наше самопочуття, правильний підхід допоможе мінімізувати їхній вплив.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk