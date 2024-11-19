Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: проверьте уровень опасности на 19 ноября

Магнитные бури: проверьте уровень опасности на 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 19 ноября, солнечная активность упадет до «зеленого» уровня, то есть до геомагнитного штиля.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Магнитные бури могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность и даже проблемы со сном. Особенно чувствительны к этим явлениям люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Как себя защитить?

  • Соблюдайте режим дня: спите не менее 7-8 часов
  • Пейте много воды: это поможет снизить негативное влияние на организм.
  • Избегайте стресса: занимайтесь медитацией или йогой.
  • Питайтесь правильно: употребляйте больше овощей и фруктов, избегайте жирной и соленой пищи.

Помните, что магнитные бури – это природное явление, и хотя они могут влиять на наше самочувствие, правильный подход поможет минимизировать их влияние.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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