Магнітні бурі: на що чекати метеозалежним 28 липня

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, сьогодні, в неділю, 28 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
За попередніми прогнозами, період підвищеної геомагнітної активності можливий 31 липня-1 серпня 2024 року.
Магнітні бурі: що це
Магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, яке викликається потоками заряджених частинок, що викидаються з корони Сонця під час сонячних спалахів. Ці частки взаємодіють із магнітним полем нашої планети, викликаючи його коливання.
Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головний біль, втому та погіршення загального самопочуття.
Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також літні та метеочутливі.
У той же час деякі дослідження показують, що під час магнітних бурь погіршення самопочуття зазнають пілоти, пасажири літаків та космонавти – тобто люди, які перебувають на великій висоті від землі. А для здорових людей, які ведуть здоровий спосіб життя, цей період минає непомітно і без будь-яких наслідків.
Як пережити магнітні бурі
Щоб допомогти організму благополучно і без шкоди пережити магнітні бурі, дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- віддавайте перевагу здоровому харчуванню, не зловживайте жирною їжею;
- пийте чисту воду або трав’яний чай, а від алкоголю утримайтеся;
- відпочивайте та висипайтеся;
- уникайте стресових факторів;
- перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.