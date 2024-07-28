Магнітні бурі: на що чекати метеозалежним 28 липня

За попередніми прогнозами, період підвищеної геомагнітної активності можливий 31 липня-1 серпня 2024 року.

Магнітні бурі: що це

Магнітна буря – це збурення магнітного поля Землі, яке викликається потоками заряджених частинок, що викидаються з корони Сонця під час сонячних спалахів. Ці частки взаємодіють із магнітним полем нашої планети, викликаючи його коливання.

Магнітні бурі можуть впливати на роботу електронних приладів, систем зв’язку, а також на здоров’я людей, викликаючи головний біль, втому та погіршення загального самопочуття.

Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також літні та метеочутливі.

У той же час деякі дослідження показують, що під час магнітних бурь погіршення самопочуття зазнають пілоти, пасажири літаків та космонавти – тобто люди, які перебувають на великій висоті від землі. А для здорових людей, які ведуть здоровий спосіб життя, цей період минає непомітно і без будь-яких наслідків.

Як пережити магнітні бурі

Щоб допомогти організму благополучно і без шкоди пережити магнітні бурі, дотримуйтесь наступних рекомендацій: