Магнитные бури: чего ждать метеозависимым 28 июля

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, сегодня, в воскресенье, 28 июля 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.
По предварительным прогнозам, период повышенной геомагнитной активности возможен 31 июля-1 августа 2024 года.
Магнитные бури: что это
Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызываемое потоками заряженных частиц, выбрасываемых из короны Солнца во время солнечных вспышек. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его колебания.
Магнитные бури могут влиять на работу электронных приборов, систем связи, а также на здоровье людей, вызывая головные боли, усталость и ухудшение общего самочувствия.
Замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, а также пожилые и метеочувствительные.
В то же время некоторые исследования показывают, что во время магнитных бурь ухудшение самочувствия испытывают пилоты, пассажиры самолетов и космонавты – то есть люди, которые находятся на большой высоте от земли. А для здоровых людей, ведущих здоровый образ жизни, этот период проходит незаметно и без каких-либо последствий.
Как пережить магнитные бури
Чтобы помочь организму благополучно и без ущерба пережить магнитные бури, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- отдавайте предпочтение здоровому питанию, не злоупотребляйте жирной пищей;
- пейте чистую воду или травяной чай, а от алкоголя воздержитесь;
- отдыхайте и высыпайтесь;
- избегайте стрессовых факторов;
- проверьте содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.