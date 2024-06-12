Магнітні бурі на середу: до чого готуватися 12 червня

Водночас Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозує 12 червня зниження геомагнітної активності до К-індексу 3 (зелений рівень), що відповідає слабкій магнітній бурі.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються різноманітні вибухи і спалахи, які призводять до викиду великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), що мають властивість дуже швидко поширюватися, зокрема й у бік Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Як впливає магнітна буря на людину

Учені всього світу провели чимало досліджень на тему взаємозв’язку між магнітними бурями і життєдіяльністю людини. Деякі з них підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди частіше скаржаться на погіршення здоров’я, головні болі та звертаються до лікарів, зокрема, до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головні болі

Мігрень

Слабкість

Втома

Сонливість вдень і безсоння вночі

Туман у голові

Порушення концентрації

Запаморочення

Швидка стомлюваність

Погіршення настрою, дратівливість, агресія

Проблеми із серцево-судинною системою, стрибки тиску

Загострення хронічних захворювань

Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та радять дотримуватися нормального графіку дня, зменшити навантаження, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.