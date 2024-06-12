Магнитные бури на среду: к чему готовиться 12 июня

В то же время Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозирует 12 июня понижение геомагнитной активности до К-индекса 3 (зеленый уровень), что соответствует слабой магнитной буре.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят разнообразные взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих свойством очень быстро распространяться, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Как влияет магнитная буря на человека

Ученые всего мира провели немало исследований по теме взаимосвязи между магнитными бурями и жизнедеятельностью человека. Некоторые из них подтверждают влияние магнитных бурь на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди чаще жалуются на ухудшение здоровья, головные боли и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головные боли

Мигрень

Слабость

Усталость

Сонливость днем и бессонница ночью

Туман в голове

Нарушение концентрации

Головокружение

Быстрая утомляемость

Ухудшение настроения, раздражительность, агрессия

Проблемы с сердечно-сосудистой системой, скачки давления

Обострение хронических заболеваний

Врачи обычно дают общие рекомендации и советуют соблюдать нормальный график дня, уменьшить нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом.