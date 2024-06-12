Вибух в Одесі 12 червня: по місту завдано ракетного удару 

Вибух в Одесі 12 червня: по місту завдано ракетного удару 

Вранці 12 червня 2024 року в Одесі пролунав гучний вибух. Перед цим пролунав сигнал  тривоги і було повідомлено про загрозу балістики. Про наслідки поки інформації не надходило.

Ніч цієї  була неспокійною по всій Україні: російські агресори атакували різні регіони України ударними дронами та крилатими ракетами. В Одеській області також оголошували тривогу. Але атакував ворог вже вранці.

Знову в 4:58 пролунали сирени, а вже за кілька хвилин мешканці Одеси почули вибух. Перед цим моніторінгові канали попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму.

Попередньо відомо, що був приліт в одному з пригородів Одеси. Про місце прильоту, постраждалих та руйнування поки що не повідомлялося. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією, інформація оновлюється.   

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