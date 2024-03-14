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Магнитные бури на 14 марта: какой будет солнечная активность

Магнитные бури на 14 марта: какой будет солнечная активность

В четверг, 14 марта, ожидается умеренная солнечная активность, возможны отдельные возмущенные периоды.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Напоминаем, магнитные бури – это кратковременные колебания магнитного поля Земли, возникающие под влиянием солнечной активности.

Симптомы, которые могут возникать во время магнитных бурь:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Тошнота
  • Слабость
  • Повышенная раздражительность
  • Нарушение сна
  • Боль в мышцах и суставах
  • Снижение концентрации внимания
  • Ухудшение аппетита

Во время магнитных бурь избегайте физических перегрузок. Пейте больше воды. Она поможет вывести из организма токсины, которые могут скапливаться во время магнитных бурь.

Употребляйте пищу, богатую витаминами. Особенно полезны овощи, фрукты, ягоды, зелень. Примите контрастный душ. Он поможет улучшить кровообращение и снять усталость.

Прогуляйтесь на открытом воздухе. Свежий воздух поможет вам лучше себя чувствовать. Обратитесь к врачу, если испытываете значительное ухудшение самочувствия.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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