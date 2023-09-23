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Магнітні бурі: який прогноз на 23 вересня

Магнітні бурі: який прогноз на 23 вересня

У суботу, 23 вересня, спеціалісти Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди.

Магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці. Коли вони відбуваються, деякі люди відчувають головний біль та запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах та суглобах, безсоння чи сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб. Наш прогноз допоможе Вам заздалегідь підготуватись до несприятливих днів.

Найчастіше негативний вплив бур відчувають метеочутливі люди, люди похилого віку, а також вагітні жінки та люди з хронічними захворюваннями. Саме вони повідомляють про сильніші симптоми, такі як головний біль, безсоння, зміни в артеріальному тиску та загальний дискомфортний стан.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, рекомендується:

  • вживати більше легких страв, відмовитися від жирної, гострої та солоної їжі та алкоголю. Каву і чорний чай краще замінити чистою водою або трав’яним чаєм.
  • уникати стресів. Психологи рекомендують у такі періоди берегти нерви та максимально зосередитися на приємних речах.
  • лягати раніше спати. Як відомо, сон здорової людини триває щонайменше 8 годин на добу.
  • проводити більше часу на свіжому повітрі. Медики радять частіше влаштовувати прогулянки. У цей час слід уникати перевтоми організму. Легше пережити бурі допоможе відпочинок, сон та медитація.
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