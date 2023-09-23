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Магнитные бури: какой прогноз на 23 сентября

Магнитные бури: какой прогноз на 23 сентября

В субботу, 23 сентября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Магнитные бури – это колебания защитного купола Земли – геомагнитного поля, вызванные вспышками на Солнце. Когда они происходят, некоторые люди ощущают головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость и обострение хронических болезней. Наш прогноз поможет Вам заранее подготовится к неблагоприятным дням.

Чаще всего негативное воздействие бурь ощущают метеочувствительные люди, пожилые граждане, а также беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. Именно они сообщают о более сильных симптомах, таких как головная боль, бессонница, изменения в артериальном давлении и общее дискомфортное состояние.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на организм, рекомендуется:

  • употреблять больше легких блюд, отказаться от жирной, острой и соленой пищи и алкоголя. Кофе и черный чай лучше заменить чистой водой или травяными чаями.
  • избегать стрессов. Психологи рекомендуют в такие периоды беречь нервы и максимально сосредоточиться на приятных вещах.
  • ложиться раньше спать. Как известно, сон здорового человека длится не менее 8 часов в сутки.
  • проводить больше времени на открытом воздухе. Медики советуют почаще устраивать прогулки. В этот период следует избегать переутомления организма. Легче пережить бури поможет отдых, сон и медитация.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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