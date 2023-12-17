Магнитные бури: каков прогноз на 17 декабря

Ранее специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозировали на сегодняшний день, воскресенье, 17 декабря 2023 года, «отдельные возмущенные периоды», но не исключено, что после недавней мощной вспышки на Солнце нас ждет достаточно сильная магнитная буря, которая может продлиться не один день.
По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 14 декабря в активной области Солнца произошла мощнейшая за последние 6 лет вспышка. Накануне ее также были зафиксированы вспышки, излучение от которых направилось к нашей планете. А это чревато мощными геомагнитными излучениями, последствия которых мы вполне можем ощутить в ближайшие дни.
Также сообщалось, что из-за особых атмосферных условий в зимнее время года магнитные бури более вероятны.
Трехдневная магнитная буря также возможна 21-23 декабря. А последняя буря декабря и 2023 года в целом ожидается 30 декабря.
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
В дни магнитных бурь людям с хроническими заболеваниями, прежде всего сердечно-сосудистыми, советуют побеспокоиться о том, чтобы в домашних аптечках были нужные им лекарства.
Во время бурь также возможны головные и суставные боли, подавленное состояние и слабость.
Специалисты советуют ограничивать физические нагрузки, больше гулять на свежем воздухе и отказываться от алкоголя, табака и тяжелой пищи.