Магнитные бури: каков прогноз на 17 декабря

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 14 декабря в активной области Солнца произошла мощнейшая за последние 6 лет вспышка. Накануне ее также были зафиксированы вспышки, излучение от которых направилось к нашей планете. А это чревато мощными геомагнитными излучениями, последствия которых мы вполне можем ощутить в ближайшие дни.

Также сообщалось, что из-за особых атмосферных условий в зимнее время года магнитные бури более вероятны.

Трехдневная магнитная буря также возможна 21-23 декабря. А последняя буря декабря и 2023 года в целом ожидается 30 декабря.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

В дни магнитных бурь людям с хроническими заболеваниями, прежде всего сердечно-сосудистыми, советуют побеспокоиться о том, чтобы в домашних аптечках были нужные им лекарства.

Во время бурь также возможны головные и суставные боли, подавленное состояние и слабость.

Специалисты советуют ограничивать физические нагрузки, больше гулять на свежем воздухе и отказываться от алкоголя, табака и тяжелой пищи.