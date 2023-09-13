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Магнітні бурі: який прогноз на 13 вересня

Магнітні бурі: який прогноз на 13 вересня

Як повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у середу, 13 вересня, прогнозується спокійна геомагнітна ситуація.

Нині завершилася активна фаза магнітних бур. Наступний цикл варто чекати на 26 вересня.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами Сонце. Якщо обурені потоки сонячного вітру при значних швидкостях і щільності потоку взаємодіють із магнітосферою Землі, утворюються магнітні бурі». Вони тривають від кількох годин за кілька днів і бувають різними за рівнем інтенсивності.

Наукове співтовариство досі не має точних доказів щодо того, як саме геомагнітні бурі можуть впливати на людину. Проте багато людей відзначають погіршення свого самопочуття під час таких бур.

Люди з підвищеною чутливістю до геомагнітних бур може також переживати неприємні симптоми. Вважається, що загальне загартовування організму може допомогти ефективніше впоратися з цим впливом.

Так, наприклад, ефективними будуть регулярні заняття спортом, перебування на свіжому повітрі, споживання достатньої кількості води.

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