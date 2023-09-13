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Магнитные бури: какой прогноз на 13 сентября

Магнитные бури: какой прогноз на 13 сентября

Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в среду, 13 сентября, прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка.

В настоящее время завершилась активная фаза магнитных бурь. Следующий цикл стоит ждать 26 сентября.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Если возмущенные потоки солнечного ветра при значительных скоростях и плотностях потока взаимодействуют с магнитосферой Земли, то образуются магнитные бури. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней и бывают разными по уровню интенсивности.

Научное сообщество до сих пор не обладает точными доказательствами относительно того, как именно геомагнитные бури могут влиять на человека. Тем не менее, многие люди отмечают ухудшение своего самочувствия во время таких бурь.

Люди с повышенной чувствительностью к геомагнитным бурям могут также переживать неприятные симптомы. Считается, что общее закаливание организма может помочь более эффективно справиться с этим воздействием.

Так, например, действенными будут регулярные занятия спортом, нахождение на свежем воздухе, употребление достаточного количества воды.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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