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Магнітні бурі: який прогноз на 10 лютого

Магнітні бурі: який прогноз на 10 лютого

У суботу, 10 лютого, вчені Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують окремі збурені періоди геомагнітного поля.

Магнітні бурі є результатом взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі та можуть впливати на людей у різний спосіб. Вони можуть тривати від 12 години до трьох діб.

Деякі люди можуть погано почуватися під час магнітних бур. Симптоми бувають досить різними. Наприклад, головний біль, високий або низький тиск, порушення серцевого ритму, підвищену стомлюваність, а також біль у м’язах та суглобах.

 

Магнітні бурі мають сильний вплив на наше самопочуття, тому в ці дні потрібно дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан. Насамперед потрібно завжди мати із собою ліки проти головного болю. Слід пити багато води та дотримуватися здорового харчування, не вживати занадто жирну їжу та алкоголь.

Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь наступних правил:

  • Пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю.
  • Відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну.
  • Їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, але більше сезонних овочів та зелені.
  • Збільште фізичну активність і більше ходіть пішки.
  • Регулярно провітрюйте кімнату і більше на відкритому повітрі.
  • Намагайтеся менше нервувати.
  • Перед сном приймайте контрастний душ.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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