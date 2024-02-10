Магнитные бури: какой прогноз на 10 февраля

Магнитные бури являются результатом взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли и могут влиять на людей различными способами. Они могут длиться от 12 часов до трех суток.

Некоторые люди могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь. Симптомы бывают довольно разными. К примеру, головная боль, высокое или низкое давление, нарушение сердечного ритма, повышенную утомляемость, а также боли в мышцах и суставах.

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила: