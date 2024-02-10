Магнитные бури: какой прогноз на 10 февраля

В субботу, 10 февраля, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют отдельные возмущенные периоды геомагнитного поля.
Магнитные бури являются результатом взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли и могут влиять на людей различными способами. Они могут длиться от 12 часов до трех суток.
Некоторые люди могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь. Симптомы бывают довольно разными. К примеру, головная боль, высокое или низкое давление, нарушение сердечного ритма, повышенную утомляемость, а также боли в мышцах и суставах.
Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.
Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:
- Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
- Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
- Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
- Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
- Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
- Постарайтесь меньше нервничать.
- Перед сном принимайте контрастный душ.