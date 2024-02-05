Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: каков прогноз космической погоды на 5 февраля

Магнитные бури: каков прогноз космической погоды на 5 февраля

Геомагнитные бури, которые возникают из-за повышенной солнечной активности, могут оказать негативное влияние на электросети и здоровье людей. И в феврале 2024 года ожидается несколько таких вспышек.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня, в понедельник, 5 февраля 2024 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, а значит метеозависимым людям следует держать наготове нужные лекарства.

В эти дни метеозависимые люди могут почувствовать тревожность, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень.

Во время магнитных бурь желательно отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Как сообщает сайт Meteoagent, в этом месяце ожидается еще несколько вспышек, которые могут навредить здоровью людей. Достаточно сильные магнитные бури прогнозируют на 16-17 февраля, а также на 23-25 февраля.

В то же время следует помнить, что прогноз на весь месяц может меняться, поскольку предсказание солнечной активности является неточным. Поэтому следует следить за обновлениями и корректировать меры предосторожности в зависимости от актуальной информации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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