Магнітні бурі: до чого готуватися метеозалежним 16 червня

Такий прогноз зробили вчені Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують на цей день спокійну геомагнітну обстановку.

За прогнозами, період підвищеної активності Сонця розпочнеться орієнтовно з 19 червня. 22 червня можливі магнітні бурі середньої інтенсивності, а 23 червня магнітна буря обіцяє бути досить сильною.

Магнітна буря – це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони викликаються збуреними потоками сонячного вітру, які у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і людський організм. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатись, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.