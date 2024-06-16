Магнитные бури: к чему готовиться метеозависимым 16 июня

Магнитные бури: к чему готовиться метеозависимым 16 июня

Сегодня, в воскресенье, 16 июня 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Такой прогноз сделали ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины и вовсе прогнозируют на этот день спокойную геомагнитную обстановку.

По прогнозам, период повышенной активности Солнца начнется ориентировочно с 19 июня. 22 июня возможны магнитные бури средней интенсивности, а 23 июня магнитная буря обещает быть достаточно сильной.

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, поступающими в магнитосферу Земли и взаимодействующими с ними. Эти геомагнитные бури могут оказывать влияние на технику и даже человеческий организм. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua