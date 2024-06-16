Магнитные бури: к чему готовиться метеозависимым 16 июня

Такой прогноз сделали ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины и вовсе прогнозируют на этот день спокойную геомагнитную обстановку.

По прогнозам, период повышенной активности Солнца начнется ориентировочно с 19 июня. 22 июня возможны магнитные бури средней интенсивности, а 23 июня магнитная буря обещает быть достаточно сильной.

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, поступающими в магнитосферу Земли и взаимодействующими с ними. Эти геомагнитные бури могут оказывать влияние на технику и даже человеческий организм. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.