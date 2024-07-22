Магнитные бури: к чему готовиться 22 июля

Сегодня, в понедельник, 22 июля 2024 года, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.
Таков прогноз Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день отдельные возмущенные периоды.
Предварительно, в июле еще возможны геомагнитные возмущения – неспокойными могут оказаться 25-26 июля.
В период магнитных бурь чаще всего возникают следующие симптомы:
- ухудшение настроения и самочувствия;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна или бессонница;
- раздражительность и тревожность;
- боль в суставах;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
Магнитные бури: как защититься
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- уделять время физической активности;
- отдавать предпочтение здоровому питанию;
- отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- воздержаться от алкоголя и жирной пищи.
- избегать стрессовых факторов;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.