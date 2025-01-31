Магнитная буря, головная боль
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Варто зазначити, що всі прогнози вчених – попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

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Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Який вплив на людину має магнітна буря

Помірні магнітні бурі здатні відчути тільки люди, які більш схильні до коливань погоди і геомагнітної обстановки. Бурі з індексами вище 4 – це бурі, які можуть відчувати більшість людей на планеті.

Під час бурь червоного рівня можливий також збій у роботі джерел зв’язку – радіочастоти, супутники, GPRS, мобільний зв’язок.

Вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і багато з них підтверджують вплив на людину. У такі дні люди частіше скаржаться на погане самопочуття, втому, загострення хронічних захворювань.

Як полегшити стан під час магнітних бур

  • дотримуйтеся режиму дня та харчування;
  • не вживайте гостре, солоне, жирне, алкоголь і знизьте кількість кави;
  • гуляйте на свіжому повітрі;
  • уникайте конфліктів і стресових

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