Варто зазначити, що всі прогнози вчених – попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
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Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.
Який вплив на людину має магнітна буря
Помірні магнітні бурі здатні відчути тільки люди, які більш схильні до коливань погоди і геомагнітної обстановки. Бурі з індексами вище 4 – це бурі, які можуть відчувати більшість людей на планеті.
Під час бурь червоного рівня можливий також збій у роботі джерел зв’язку – радіочастоти, супутники, GPRS, мобільний зв’язок.
Вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і багато з них підтверджують вплив на людину. У такі дні люди частіше скаржаться на погане самопочуття, втому, загострення хронічних захворювань.
Як полегшити стан під час магнітних бур
- дотримуйтеся режиму дня та харчування;
- не вживайте гостре, солоне, жирне, алкоголь і знизьте кількість кави;
- гуляйте на свіжому повітрі;
- уникайте конфліктів і стресових