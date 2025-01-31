Варто зазначити, що всі прогнози вчених – попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Який вплив на людину має магнітна буря

Помірні магнітні бурі здатні відчути тільки люди, які більш схильні до коливань погоди і геомагнітної обстановки. Бурі з індексами вище 4 – це бурі, які можуть відчувати більшість людей на планеті.

Під час бурь червоного рівня можливий також збій у роботі джерел зв’язку – радіочастоти, супутники, GPRS, мобільний зв’язок.

Вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і багато з них підтверджують вплив на людину. У такі дні люди частіше скаржаться на погане самопочуття, втому, загострення хронічних захворювань.

Як полегшити стан під час магнітних бур