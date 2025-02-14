Згідно з даними сайту Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, сьогодні, 14 лютого, очікується магнітна буря в 5 балів.

Вибір редакції: Розклад руху пасажирських поїздів з Одеси у 2025 році

Магнітні бурі впливають на в’язкість крові, підвищуючи її. Як наслідок, збільшується схильність до утворення тромбів, знижується газообмін організму, розвивається гіпоксія тканин, підвищується артеріальний тиск. Збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Що потрібно робити в дні магнітних бур

Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;



Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;



Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;

