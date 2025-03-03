Магнитные бури
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітна буря – явище, спричинене регулярними спалахами та вибухами на Сонці, внаслідок яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси, для розрізнення магнітних бур. Коливання в діапазоні від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини і призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв’язку, як вежі стільникового зв’язку, супутники, радіочастоти і GPRS, можуть зазнавати збоїв у роботі.

Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Вибір редакції: В Одесі прозвучить «Ода стійкості»: участь візьме композитор Габріель Денаро, друг Морріконе

Поради під час магнітних бур

Медики рекомендують у ці дні бути особливо уважними до свого здоров’я:

  • Дотримуйтеся правильного режиму сну, уникайте перевтоми.
  • Пийте більше води, обмежте споживання кави та алкоголю.
  • Вживайте продукти, багаті калієм і магнієм (банани, горіхи, зелені овочі).
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі, уникайте стресових ситуацій.

 

 

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою