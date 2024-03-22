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Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22 березня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22 березня

У п’ятницю, 22 березня 2024 року, істотних магнітних бур побоюватися не слід, магнітосфера Землі перебуває в спокійному стані.

Про це повідомляють фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Як відомо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Саме тому так важливо завчасно знати, до чого варто бути готовими того чи іншого дня.

За прогнозами, остання буря цього місяця триватиме з 26 по 28 березня. У перший день сонячна активність буде невеликою, а потім зросте.

При цьому важливо зазначити, що прогноз бур на такий тривалий період неточний і може змінюватися з часом.

Найбільш схильні до впливу магнітних бур люди похилого віку, метеозалежні люди і вагітні жінки – у ці дні вони можуть відчувати млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією і головний біль.

Проте серйозне нездужання під час магнітних бур – все ж таки рідкість. У більшості людей такі дні проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур на організм можуть допомогти прості правила:

  • перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • пийте більше води;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • заздалегідь подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб, адже магнітні бурі можуть загострити їхні симптоми.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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