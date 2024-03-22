Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 22 березня

Про це повідомляють фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Як відомо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати як на роботу систем зв’язку, так і на наше здоров’я. Саме тому так важливо завчасно знати, до чого варто бути готовими того чи іншого дня.

За прогнозами, остання буря цього місяця триватиме з 26 по 28 березня. У перший день сонячна активність буде невеликою, а потім зросте.

При цьому важливо зазначити, що прогноз бур на такий тривалий період неточний і може змінюватися з часом.

Найбільш схильні до впливу магнітних бур люди похилого віку, метеозалежні люди і вагітні жінки – у ці дні вони можуть відчувати млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією і головний біль.

Проте серйозне нездужання під час магнітних бур – все ж таки рідкість. У більшості людей такі дні проходять без серйозних наслідків для здоров’я.

Звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур на організм можуть допомогти прості правила: