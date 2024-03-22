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Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 22 марта

Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 22 марта

В пятницу, 22 марта 2024 года, существенных магнитных бурь опасаться не следует, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Об этом сообщают специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Как известно, магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше здоровье. Именно поэтому так важно заблаговременно знать, к чему стоит быть готовыми в тот или иной день.

По прогнозам, последняя буря этого месяца продлится с 26 по 28 марта. В первый день солнечная активность будет небольшой, а затем возрастет.

При этом важно отметить, что прогноз бурь на такой длительный период неточен и может изменяться со временем.

Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь пожилые, метеозависимые люди и беременные женщины – в эти дни они могут испытывать вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Тем не менее, серьезное недомогание во время магнитных бурь – все же редкость. У большинства людей такие дни проходят без серьезных последствий для здоровья.

Свести к минимуму негативное влияние магнитных бурь на организм могут помочь простые правила:

  • находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • пейте больше воды;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • заранее позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней, ведь магнитные бури могут обострить их симптомы.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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