Магнітні бурі: чого очікувати 25 січня

Про це повідомляють в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це реакція магнітосфери на різкі удари та тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти й коливатися, що впливає на все поле Землі. І, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, які інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого можна очікувати від магнітної бурі?

Під час магнітної бурі людей може захлеснути апатія, тривога, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень. У метеозалежних людей може збільшуватися схильність до утворення тромбів, може підвищитись артеріальний тиск та посилитися мігрень. Краще відмовитись від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав’яні ванни, пити більше води.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб навіть найсильніші бурі пройшли вам непомітно, лікарі рекомендують дотримуватися правил здорового життя в небезпечні дати.

Їжте більше сезонних овочів та фруктів, і менше фастфуду, смаженої та гострої їжі, жирних продуктів. Менше соліть блюда.

Пийте більше води, у тому числі у вигляді чаю, несолодкого компоту, соку.

Намагайтеся більше рухатися — зробіть зарядку, прогуляйтеся, влаштуйте пробіжку в повільному темпі.

По можливості менше нервуйте, уникайте конфліктних ситуацій та джерел стресу.

Регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном.

Лягайте спати в один і той же час. Спіть щонайменше 7 годин на добу.

Більше гартуйтеся – приймайте контрастний душ.