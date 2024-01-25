Магнитные бури: чего ожидать 25 января

Об этом сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли. И, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Чего ожидать от магнитной бури?

Во время магнитной бури людей может захлестнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиваться склонность к образованию тромбов, может повыситься артериальное давление и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы даже самые сильные бури прошли для вас незаметно, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.

Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, и меньше фастфуда, жареной и острой пищи, жирных продуктов. Меньше солите блюда.

Пейте больше воды, в том числе в виде чая, несладкого компота, сока.

Постарайтесь больше двигаться — сделайте зарядку, прогуляйтесь, устройте пробежку в медленном темпе.

По возможности меньше нервничайте, избегайте конфликтных ситуаций и источников стресса.

Регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном.

Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки.

Больше закаляйтесь — принимайте контрастный душ.