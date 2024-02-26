Магнітні бурі: чого чекати у понеділок 26 лютого

Чим загрожують сонячні спалахи

Раніше фахівці Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозували на сьогоднішній день, понеділок, 26 лютого 2024 року, окремі збурені періоди. Однак, за останніми даними, напередодні на Сонці було зафіксовано найсильніший вибух у цьому сонячному циклі, а отже треба бути готовими до потужної магнітної бурі.

За інформацією американського видання The Washington Post, Сонце запустило три величезні сонячні спалахи. Останній із цих спалахів, який вчені зафіксували позаминулої ночі, є найінтенсивнішим у поточному 11-річному сонячному циклі.

Нині на Сонці відбувається один із найсильніших за останні два сонячні цикли сплесків активності. Імовірно, максимум нинішнього циклу настане у 2024-2025 роках.

Зазначимо, що спалахи на Сонці можуть спричиняти магнітні бурі, а також стати причиною збоїв у роботі енергетичних і навігаційних систем.

Як пережити магнітні бурі

У період магнітних бур деякі люди можуть відчувати сильний головний біль або навіть мігрені. Також можливі інші симптоми, такі як:

зменшення концентрації;

проблеми зі сном;

загальна слабкість, сонливість;

запаморочення;

тривожність або дратівливість.

Як саме впливатимуть магнітні бурі на ту чи іншу людину і чи зможуть вони взагалі змінити її стан, залежить лише від індивідуальних особливостей особистості.

Але в будь-якому випадку, як би скептично ми не ставилися до цього явища, це може стати гарним нагадуванням приділити трохи більше уваги своєму здоров’ю та самопочуттю, подбати про себе та зробити щось приємне для загального стану. А таке «перезавантаження» багатьом точно не завадить у нинішній тривожний час.

Наприклад, у дні магнітних бур можна спробувати:

лягти спати раніше;

піклуватися про своє харчування: зменшити кількість смаженої та жирної їжі, солоного, солодкого та алкоголю;

намагатися пити більше води;

вийти на довгу прогулянку на свіжому повітрі.

За попередніми прогнозами, підвищена геомагнітна активність можлива вже у перші дні березня – орієнтовно 3 та 4 числа.

Але важливо зауважити, що точний прогноз на весь місяць може змінюватись, оскільки прогноз сонячної активності є неточним. Тому слід стежити за оновленнями та коригувати запобіжні заходи залежно від актуальної інформації.