Прогноз погоди: на що чекати одеситам 26 лютого

Погода в Одесі 22 лютого: який прогноз синоптиків на четвер У четвер, 22 лютого 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень стовпчики термометрів місцями покажуть до 12 градусів вище за нуль. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ