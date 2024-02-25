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Прогноз погоди: на що чекати одеситам 26 лютого

Прогноз погоди: на що чекати одеситам 26 лютого

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів розповіли, яка погода очікується в Одесі, завтра, у понеділок 26 лютого 2024 року, і чи вщухне поривчастий вітер, який так дошкуляв городянам у вихідні.

Прогноз погоди в Одесі на 26 лютого

В Одесі завтрашній день обіцяє бути хмарним з проясненнями. Без опадів.

Вітер змінить напрямок на східний і дутиме зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень підніметься до 8-10°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 26 лютого

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Автор фото Вікторія Кучурка

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Редакція ПРОФІЛЬ

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