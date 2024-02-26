26 лютого: День кримського спротиву російській окупації та інші свята в Україні та світі

День кримського спротиву російській окупації припадає не 26 лютого, тому що в цей день у 2014 році в Симферополі пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України.
Свята в Україні 26 лютого
- День кримського спротиву російській окупації: Цей день відзначають з 2014 року на честь мітингу в Сімферополі, який відбувся 26 лютого 2014 року на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.
- Останній день Масниці: Масниця – це тиждень перед Великим постом, який в Україні традиційно відзначається гуляннями, випіканням млинців та іншими веселощами.
Свята в світі 26 лютого
- Всесвітній день неквапливості: Цей день заснований у 1986 році і має на меті пропагувати уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час.
- Всесвітній день фісташок: Цей день присвячений одному з найсмачніших та найкорисніших горіхів – фісташкам.
- День розповідання казок (США): Цей день присвячений усному народному творчості та традиції розповідати казки.
- День особистого шеф-кухаря (США): Цей день відзначають на честь професії особистого шеф-кухаря, який готує їжу для однієї сім’ї або людини.
Історичні події 26 лютого
- 1616 — Галілео Галілей прийняв присуд інквізиції щодо відмови від теорії геліоцентризму, але нібито заявив: «Все ж таки вона обертається».
- 1848 року в Парижі розпочалася революція, яка призвела до повалення монархії та проголошення Другої республіки.
- 1878 — у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком, його підозрювали у пропаганді соціалізму.
- 1917 року в США набула чинності 17-та поправка до Конституції, яка запровадила пряме народне обрання сенаторів.
- 1939 — за винесеним вироком Воєнної колегії Верховного суду СРСР у Москві розстріляно перших осіб УСРР та КП(б)У — Павла Постишева, Станіслава Косіора та Власа Чубара.
- 1952 — прем’єр-міністр Британії Вінстон Черчіль оголосив, що країна створила власну атомну бомбу.
- 1991 року почалася війна в Перській затоці.
Імениники 26 лютого
За новим календарем день ангела святкують: Порфірій, Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян, Анна
За старим календарем день ангела святкують: Артем, Семен, Мартиріан, Євген, Тимофій, Стефан, Злата, Зоя, Світлана та Ганна.
Хто народився 26 лютого
- 1564 — Крістофер Марлоу, англійський поет та драматург, ймовірний співавтор Шекспіра.
- 1802 — Віктор Гюго, французький письменник.
- 1829 — Лівай Стросс, американський підприємець, який створив перші «блакитні джинси».
- 1932 — Джонні Кеш, американський музикант, двічі отримував премію «Греммі».
- 1933 — Любомир Гузар, Митрополит УГКЦ, кардинал Католицької церкви.
- 1954 — Майкл Болтон, американський співак, володар «Греммі».
- 1954 — Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини з 2014 року.
- 1974 — Себастьєн Льоб, французький автогонщик, найтитулованіший раліст світу.