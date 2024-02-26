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26 лютого: День кримського спротиву російській окупації та інші свята в Україні та світі

26 лютого: День кримського спротиву російській окупації та інші свята в Україні та світі

День кримського спротиву російській окупації припадає не 26 лютого, тому що в цей день у 2014 році в Симферополі пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

Свята в Україні 26 лютого

  • День кримського спротиву російській окупації: Цей день відзначають з 2014 року на честь мітингу в Сімферополі, який відбувся 26 лютого 2014 року на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.
  • Останній день Масниці: Масниця – це тиждень перед Великим постом, який в Україні традиційно відзначається гуляннями, випіканням млинців та іншими веселощами.

Свята в світі 26 лютого

  • Всесвітній день неквапливості: Цей день заснований у 1986 році і має на меті пропагувати уповільнення темпу життя та вміння правильно розподіляти свій час.
  • Всесвітній день фісташок: Цей день присвячений одному з найсмачніших та найкорисніших горіхів – фісташкам.
  • День розповідання казок (США): Цей день присвячений усному народному творчості та традиції розповідати казки.
  • День особистого шеф-кухаря (США): Цей день відзначають на честь професії особистого шеф-кухаря, який готує їжу для однієї сім’ї або людини.

Історичні події 26 лютого

  • 1616 — Галілео Галілей прийняв присуд інквізиції щодо відмови від теорії геліоцентризму, але нібито заявив: «Все ж таки вона обертається».
  • 1848 року в Парижі розпочалася революція, яка призвела до повалення монархії та проголошення Другої республіки.
  • 1878 — у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком, його підозрювали у пропаганді соціалізму.
  • 1917 року в США набула чинності 17-та поправка до Конституції, яка запровадила пряме народне обрання сенаторів.
  • 1939 — за винесеним вироком Воєнної колегії Верховного суду СРСР у Москві розстріляно перших осіб УСРР та КП(б)У — Павла Постишева, Станіслава Косіора та Власа Чубара.
  • 1952 — прем’єр-міністр Британії Вінстон Черчіль оголосив, що країна створила власну атомну бомбу.
  • 1991 року почалася війна в Перській затоці.

Імениники 26 лютого

За новим календарем день ангела святкують: Порфірій, Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян, Анна

За старим календарем день ангела святкують: Артем, Семен, Мартиріан, Євген, Тимофій, Стефан, Злата, Зоя, Світлана та Ганна.

Хто народився 26 лютого

  • 1564 — Крістофер Марлоу, англійський поет та драматург, ймовірний співавтор Шекспіра.
  • 1802 — Віктор Гюго, французький письменник.
  • 1829 — Лівай Стросс, американський підприємець, який створив перші «блакитні джинси».
  • 1932 — Джонні Кеш, американський музикант, двічі отримував премію «Греммі».
  • 1933 — Любомир Гузар, Митрополит УГКЦ, кардинал Католицької церкви.
  • 1954 — Майкл Болтон, американський співак, володар «Греммі».
  • 1954 — Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини з 2014 року.
  • 1974 — Себастьєн Льоб, французький автогонщик, найтитулованіший раліст світу.
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Редакція ПРОФІЛЬ

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