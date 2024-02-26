Магнитные бури: чего ждать в понедельник 26 февраля

Чем чреваты солнечные вспышки

Ранее специалисты Радиоастрономического института НАН Украины прогнозировали на сегодняшний день, понедельник, 26 февраля 2024 года, отдельные возмущенные периоды. Однако, по последним данным, накануне на Солнце был зафиксирован сильнейший взрыв в этом солнечном цикле, а значит надо быть готовыми к мощной магнитной буре.

По информации американского издания The Washington Post, Солнце запустило три огромные солнечные вспышки. Последняя из этих вспышек, которую ученые зафиксировали позапрошлой ночью, является самой интенсивной в текущем 11-летнем солнечном цикле.

Cейчас на Солнце происходит один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Предположительно, максимум нынешнего цикла наступит в 2024-2025 годах.

Отметим, что вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, а также стать причиной сбоев в работе энергетических и навигационных систем.

Как пережить магнитные бури

В период магнитных бурь некоторые люди могут испытывать сильную головную боль или даже мигрени. Также возможны и другие симптомы, такие как:

уменьшение концентрации;

проблемы со сном;

общая слабость, сонливость;

головокружение;

тревожность или раздражительность.

Как именно будут влиять магнитные бури на того или иного человека и смогут ли они вообще изменить его состояние, зависит только от индивидуальных особенностей личности.

Но в любом случае, как бы скептически мы не относились к этому явлению, это может стать хорошим напоминанием уделить немного больше внимания своему здоровью и самочувствию, позаботиться о себе и сделать что-нибудь приятное для общего состояния. А Такая «перезагрузка» многим точно не помешает в нынешнее тревожное время.

Например, в дни магнитных бурь можно попробовать:

лечь спать пораньше;

позаботиться о своем питании: уменьшить количество жареной и жирной пищи, соленого, сладкого и алкоголя;

пытаться пить больше воды;

выйти на долгую прогулку на свежем воздухе.

По предварительным прогнозам, повышенная геомагнитная активность возможна уже в первые дни марта – ориентировочно 3 и 4 числа.

Но важно заметить, что точный прогноз на весь месяц может меняться, поскольку предсказание солнечной активности является неточным. Поэтому следует следить за обновлениями и корректировать меры предосторожности в зависимости от актуальной информации.