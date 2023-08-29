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Магнітні бурі: чого чекати 29 серпня

Магнітні бурі: чого чекати 29 серпня

Сьогодні, 29 серпня, вчені прогнозують підвищену геомагнітну активність, можливі періоди штормової космічної погоди. Істотних магнітних бур не очікується.

Прогноз надали в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Сонячні бурі (геомагнітні бурі) – це внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, внаслідок яких енергія розсіюється від Сонця на всі боки, в тому числі й до Землі. Зіткнувшись із її магнітосферою, провокує збурення (реакцію) магнітного поля нашої планети, результатом якої є магнітні бурі.

Під час магнітних бур може почати боліти голова і суглоби. Також можливі проблеми з тиском, серцем та сном. З іншого боку, у період можуть виявлятися апатія, агресія, занепокоєння і страхи.

У такі дні варто забезпечити собі повноцінний сон і наскільки можна не перевтомлюватися. Необхідно скоротити емоційні та фізичні навантаження, більше відпочивати.

Також медики радять хоча б на якийсь час відмовитися від важкої, солоної та гострої їжі, кави та алкоголю. Потрібно пити багато води або трав’яного чаю. Також бажано включити у свій раціон продукти, що розріджують кров. До них належать імбир, цибуля, часник, буряк, оливки, гіркий шоколад.

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