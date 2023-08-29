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Магнитные бури: чего ожидать 29 августа

Магнитные бури: чего ожидать 29 августа

Сегодня, 29 августа, ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Существенных магнитных бурь не ожидается.

Прогноз предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Солнечные бури (геомагнитные бури) — это внутренние реакции Солнца: выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во все стороны, в том числе и к Земле. Сталкиваясь с ее магнитосферой, провоцирует возмущение (реакцию) магнитного поля нашей планеты, результатом которой являются магнитные бури.

Во время магнитных бурь может начать болеть голова и суставы. Также возможны проблемы с давлением, сердцем и сном. Кроме того, в этот период могут проявляться апатия, агрессия, беспокойство и страхи.

В такие дни стоит обеспечить себе полноценный сон и по возможности не переутомляться. Необходимо сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.

Также медики советуют хотя бы на время отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. К ним относятся имбирь, лук, чеснок, свёкла, оливки, горький шоколад.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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