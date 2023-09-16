Магнітні бурі: чого чекати 16 вересня

У суботу, 16 вересня, прогнозується спокійна геомагнітна обстановка. Про це повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами Сонце. І хоча вчені не мають чітких підтверджень, як саме магнітні бурі впливають на людину, багато хто все ж таки скаржиться на погане самопочуття через них.

Як запевняють нас фахівці з космічної погоди, найтриваліша магнітна буря вересня вже благополучно минула, а решта геомагнітних обурень цього місяця обіцяє бути не настільки сильними.

Наступної магнітної бурі, попередньо, варто чекати 26-28 вересня.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль в серці,

слабкість та сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

Загострення хронічних захворювань.

Як полегшити стан у дні магнітних бур

Фахівці рекомендують у такі дні повноцінно висипатися, нормально харчуватися та дотримуватись режиму, обов’язково пити достатню кількість рідини. Від великої кількості кави, алкоголю, шкідливої їжі варто утриматись.

Також варто знизити фізичні та психоемоційні навантаження, повноцінно відпочивати, більше гуляти на свіжому повітрі. Людям із хронічними захворюваннями рекомендують знизити навантаження та тримати під руками необхідні ліки.