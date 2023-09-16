Магнитные бури: чего ожидать 16 сентября

Во субботу, 16 сентября, прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. И хотя у ученых нет четких подтверждений, как именно магнитные бури влияют на человека, многие все же жалуются на плохое самочувствие из-за них.

Как уверяют нас специлисты по космической погоде, самая продолжительная магнитная буря сентября уже благополучно миновала, а остальные геомагнитные возмущения в этом месяце обещают быть не настолько сильными

Следующую магнитную бурю, предварительно, стоит ждать 26-28 сентября.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь

Специалисты рекомендуют в такие дни полноценно высыпаться, нормально питаться и придерживаться режима, обязательно пить достаточное количество жидкости. От большого количества кофе, алкоголя, вредной пищи стоит воздержаться.

Также стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно отдыхать, побольше гулять на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют снизить нагрузки и держать под руками необходимые лекарства.