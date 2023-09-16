Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: чего ожидать 16 сентября

Магнитные бури: чего ожидать 16 сентября

Во субботу, 16 сентября, прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. И хотя у ученых нет четких подтверждений, как именно магнитные бури влияют на человека, многие все же жалуются на плохое самочувствие из-за них.

Как уверяют нас специлисты по космической погоде, самая продолжительная магнитная буря сентября уже благополучно миновала, а остальные геомагнитные возмущения в этом месяце обещают быть не настолько сильными

Следующую магнитную бурю, предварительно, стоит ждать 26-28 сентября.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь

Специалисты рекомендуют в такие дни полноценно высыпаться, нормально питаться и придерживаться режима, обязательно пить достаточное количество жидкости. От большого количества кофе, алкоголя, вредной пищи стоит воздержаться.

Также стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно отдыхать, побольше гулять на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют снизить нагрузки и держать под руками необходимые лекарства.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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