Магнитные бури: чего ожидать 16 сентября

Во субботу, 16 сентября, прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка. Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. И хотя у ученых нет четких подтверждений, как именно магнитные бури влияют на человека, многие все же жалуются на плохое самочувствие из-за них.
Как уверяют нас специлисты по космической погоде, самая продолжительная магнитная буря сентября уже благополучно миновала, а остальные геомагнитные возмущения в этом месяце обещают быть не настолько сильными
Следующую магнитную бурю, предварительно, стоит ждать 26-28 сентября.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Как облегчить состояние в дни магнитных бурь
Специалисты рекомендуют в такие дни полноценно высыпаться, нормально питаться и придерживаться режима, обязательно пить достаточное количество жидкости. От большого количества кофе, алкоголя, вредной пищи стоит воздержаться.
Также стоит снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, полноценно отдыхать, побольше гулять на свежем воздухе. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют снизить нагрузки и держать под руками необходимые лекарства.