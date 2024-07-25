Магнітні бурі: чи вщухне шторм у четвер, 25 липня

За прогнозом учених Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України у четвер, 25 липня, очікується підвищена геомагнітна активність, можливі періоди штормової космічної погоди.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Сьогодні очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень).
У період магнітних бур найчастіше виникають такі симптоми:
- погіршення настрою та самопочуття;
- підвищення або зниження артеріального тиску;
- порушення сну або безсоння;
- дратівливість і тривожність;
- біль у суглобах;
- головний біль і запаморочення;
- загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі: як захиститися
У небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій:
- приділяти час фізичній активності;
- віддавати перевагу здоровому харчуванню;
- відпочивати і висипатися;
- пити більше чистої води;
- утриматися від алкоголю і жирної їжі.
- уникати стресових чинників;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.