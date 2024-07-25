Магнитные бури: утихнет ли шторм в четверг, 25 июля

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень).

В период магнитных бурь чаще всего возникают следующие симптомы:

ухудшение настроения и самочувствия;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна или бессонница;

раздражительность и тревожность;

боль в суставах;

головная боль и головокружение;

обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури: как защититься

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций: