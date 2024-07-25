Магнитные бури: утихнет ли шторм в четверг, 25 июля

Магнитные бури: утихнет ли шторм в четверг, 25 июля

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в четверг, 25 июля, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень).

В период магнитных бурь чаще всего возникают следующие симптомы:

  • ухудшение настроения и самочувствия;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна или бессонница;
  • раздражительность и тревожность;
  • боль в суставах;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури: как защититься

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

  • уделять время физической активности;
  • отдавать предпочтение здоровому питанию;
  • отдыхать и высыпаться;
  • пить больше чистой воды;
  • воздержаться от алкоголя и жирной пищи.
  • избегать стрессовых факторов;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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