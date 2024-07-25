Магнитные бури: утихнет ли шторм в четверг, 25 июля

По прогнозу ученых Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины в четверг, 25 июля, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень).
В период магнитных бурь чаще всего возникают следующие симптомы:
- ухудшение настроения и самочувствия;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна или бессонница;
- раздражительность и тревожность;
- боль в суставах;
- головная боль и головокружение;
- обострение хронических заболеваний.
Магнитные бури: как защититься
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- уделять время физической активности;
- отдавать предпочтение здоровому питанию;
- отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- воздержаться от алкоголя и жирной пищи.
- избегать стрессовых факторов;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.