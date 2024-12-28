Магнітні бурі: чи стане важким днем субота, 28 грудня

Сьогодні, 28 грудня, прогнозується мінімальна сонячна активність. Без істотних магнітних бур.
За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 28 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 3.
Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.
Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.
Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин.
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Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять:
- заздалегідь зробити ревізію домашньої аптечки, перевірити, чи є всі ліки від загострення хронічних захворювань;
- пам’ятати про здоровий спосіб життя, гуляти на свіжому повітрі, дотримуватися правил здорового харчування;
- повноцінно відпочивати і спати вночі (для дорослих людей це близько 8 годин на добу);
- пити негазовану воду, трав’яний чай, тимчасово відмовитися від кави та алкоголю.