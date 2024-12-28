Магнітні бурі: чи стане важким днем субота, 28 грудня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 28 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 3.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – уже відчуваються.

Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця і судин.

Щоб благополучно пережити несприятливі дні, лікарі радять: