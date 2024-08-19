Магнітні бурі: чи сприятливий сьогоднішній прогноз

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

В той же час варто нагадати, що останній місяць літа 2024 року очікується кілька магнітних бур, здатних негативно вплинути на самопочуття.

За попередніми прогнозами, вже з 21 серпня можливий період підвищеної геомагнітної активності, і тому метеозалежним людям, а також власникам хронічних захворювань слід бути уважнішими до свого здоров’я і тримати під рукою потрібні ліки.

Кінець місяця відзначиться сильною магнітною бурею з 25 по 28 серпня. Активність Сонця 25 та 26 числа буде дуже високою і лише потім почне знижуватись.

При цьому варто звернути увагу, що такий прогноз не є точним і може змінюватися з часом, оскільки активність Сонця важко передбачити.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку та на наше здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на самопочуття.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатися, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.

У період магнітних бур можна пропитати заспокійливі трав’яні настоянки або додати їх до чаю. Пустирник, валеріана, шавлія та деякі інші трави можуть допомогти вам легше пережити магнітні коливання.

Якщо самопочуття сильно погіршилося, рекомендуємо звернутися до лікаря і по можливості взяти лікарняний.