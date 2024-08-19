Магнитные бури: благоприятен ли сегодняшний прогноз

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

В то же время стоит напомнить, что в последнем месяце лета 2024 года ожидается несколько магнитных бурь, способных негативно повлиять на самочувствие.

По предварительным прогнозам, уже с 21 августа возможен период повышенной геомагнитной активности, и поэтому метеозависимым людям, а также обладателям хронических заболеваний следует быть более внимательными к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.

Конец месяца отметится сильной магнитной бурей с 25 по 28 августа. Активность Солнца 25 и 26 числа будет очень высокой и лишь затем начнет снижаться.

При этом стоит обратить внимание, что такой прогноз не является точным и может меняться со временем, поскольку активность Солнца трудно предугадать.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также на наше здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на самочувствии.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

Если же самочувствие сильно ухудшилось, рекомендуем обратиться к врачу и по возможности взять больничный.