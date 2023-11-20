Магнітні бурі: чи сприятливий прогноз на 20 листопада

За даними спостережень Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, листопад цього року, особливо кінець місяця, може стати періодом підвищеної активності космічної погоди. Але сьогодні, у понеділок, 20 листопада 2023 року, геомагнітна ситуація на Землі очікується спокійна. Таким є прогноз Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Найближчий період підвищеної геомагнітної активності – орієнтовно 22-26 листопада.

Як впливають на нас магнітні бурі

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Також можливі такі симптоми:

пригнічений настрій і дратівливість;

підвищення або зниження артеріального тиску;

порушення сну;

апатія або тривога;

загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

підтримувати здоровий раціон харчування;

пити більше чистої води;

не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі;

більше відпочивати та висипатися;

підтримувати фізичну активність;

уникати стресу та тривожних подій;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.