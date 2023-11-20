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Магнітні бурі: чи сприятливий прогноз на 20 листопада

Магнітні бурі: чи сприятливий прогноз на 20 листопада

Магнітними бурями називають збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані із потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Інформуємо, чи чекати на таку бурю сьогодні.

За даними спостережень Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, листопад цього року, особливо кінець місяця, може стати періодом підвищеної активності космічної погоди. Але сьогодні, у понеділок, 20 листопада 2023 року, геомагнітна ситуація на Землі очікується спокійна. Таким є прогноз Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

Найближчий період підвищеної геомагнітної активності – орієнтовно 22-26 листопада.

Як впливають на нас магнітні бурі

Магнітні бурі можуть викликати перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх та метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Також можливі такі симптоми:

  • пригнічений настрій і дратівливість;
  • підвищення або зниження артеріального тиску;
  • порушення сну;
  • апатія або тривога;
  • загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур

У небезпечні дні слід дотримуватись простих рекомендацій:

  • підтримувати здоровий раціон харчування;
  • пити більше чистої води;
  • не вживати алкогольних напоїв та жирної їжі;
  • більше відпочивати та висипатися;
  • підтримувати фізичну активність;
  • уникати стресу та тривожних подій;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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