Магнитные бури: благоприятен ли прогноз на 20 ноября

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Информируем, ждать ли такую бурю сегодня.
По данным наблюдений Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, ноябрь этого года, особенно конец месяца, может стать периодом повышенной активности космической погоды. Но сегодня, в понедельник, 20 ноября 2023 года, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойная. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Ближайший период повышенной геомагнитной активности – ориентировочно 22-26 ноября.
Как влияют на нас магнитные бури
Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.
Также возможны следующие симптомы:
- подавленное настроение и раздражительность;
- повышение или снижение артериального давления;
- нарушение сна;
- апатия или тревога;
- обострение хронических заболеваний.
Как защититься от магнитных бурь
В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:
- поддерживать здоровый рацион питания;
- пить больше чистой воды;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- больше отдыхать и высыпаться;
- поддерживать физическую активность;
- избегать стресса и тревожных событий;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.