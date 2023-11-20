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Магнитные бури: благоприятен ли прогноз на 20 ноября

Магнитные бури: благоприятен ли прогноз на 20 ноября

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Информируем, ждать ли такую бурю сегодня.

По данным наблюдений Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, ноябрь этого года, особенно конец месяца, может стать периодом повышенной активности космической погоды. Но сегодня, в понедельник, 20 ноября 2023 года, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойная. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Ближайший период повышенной геомагнитной активности – ориентировочно 22-26 ноября.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Также возможны следующие симптомы:

  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • апатия или тревога;
  • обострение хронических заболеваний.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

  • поддерживать здоровый рацион питания;
  • пить больше чистой воды;
  • не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
  • больше отдыхать и высыпаться;
  • поддерживать физическую активность;
  • избегать стресса и тревожных событий;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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