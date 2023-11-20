Магнитные бури: благоприятен ли прогноз на 20 ноября

По данным наблюдений Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, ноябрь этого года, особенно конец месяца, может стать периодом повышенной активности космической погоды. Но сегодня, в понедельник, 20 ноября 2023 года, геомагнитная обстановка на Земле ожидается спокойная. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Ближайший период повышенной геомагнитной активности – ориентировочно 22-26 ноября.

Как влияют на нас магнитные бури

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Также возможны следующие симптомы:

подавленное настроение и раздражительность;

повышение или снижение артериального давления;

нарушение сна;

апатия или тревога;

обострение хронических заболеваний.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

поддерживать здоровый рацион питания;

пить больше чистой воды;

не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;

больше отдыхать и высыпаться;

поддерживать физическую активность;

избегать стресса и тревожных событий;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.