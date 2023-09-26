Магнітні бурі: чи штормитиме 26 вересня?

У вівторок, 26 вересня, фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України прогнозують спокійну геомагнітну атмосферу.

Водночас, згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, сильна магнітна буря розпочнеться 26 вересня та закінчиться 28 вересня.

Магнітна або сонячна буря – це потужні сплески енергії на Сонці. Викиди у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів) рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли вони досягають Землі, вони взаємодіють із атмосферою і викликають різні ефекти. Сильні бурі можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв’язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS, супутників, електромереж.

Магнітні бурі можуть мати значний вплив на наше повсякденне життя. Про них краще знати заздалегідь, і якщо ви метеозалежна людина, наш прогноз допоможе підготуватися до несприятливих днів.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль в серці,

слабкість та сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

Загострення хронічних захворювань.

Пам’ятайте, що не всі ці симптоми обов’язково викликані саме метеочутливістю. Наприклад, причиною головного болю можуть стати ваші окуляри, якщо там перекосилася оправа або поточні діоптрії вже «не тягнуть». Щоб виключити таку ймовірність, достатньо зробити діагностику окулярів в оптиці і там же обстежитися у офтальмолога.

Як захиститися від магнітних бур

У небезпечні дні радимо дотримуватись простих рекомендацій:

підтримувати здоровий раціон харчування;

більше відпочивати та висипатися;

пити більше чистої води;

не вживати алкогольні напої та жирну їжу;

не читати погані новини, щоб зайвий раз не зазнавати стресу;

перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.