Магнітні бурі: чи штормитиме 18 січня

У четвер, 18 січня, суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу сонячна активність була на низькому рівні, тому прогнозується спокійна геомагнітна обстановка.
Прогноз космічної погоди надали Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров’я.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Більшість людей переносять магнітні бурі без великої шкоди здоров’ю і без серйозних симптомів.
Як уберегтися від магнітних бур
Щоб магнітні бурі не нашкодили здоров’ю, дотримуйтесь правил здорового способу життя у небезпечні дні:
- Їжте менше гострої, жирної, смаженої їжі, обмежте вживання алкоголю, кави та енергетиків. Натомість частіше їжте зелень, овочі та фрукти, рибу.
- Намагайтеся менше нервувати, не беріть участь у конфліктах.
- Більш часу проводьте на свіжому повітрі та провітрюйте кімнату.
- Приймайте контрастний душ.
- Лягайте спати в один і той же час, а перед сном не дивіться в телевізор і телефон.