Магнитные бури: будет ли шторм 18 января

В четверг, 18 января, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне, поэтому прогнозируется спокойная геомагнитная обстановка.
Прогноз космической погоды предоставили Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Большинство людей переносят магнитные бури без большого вреда для здоровья и без серьезных симптомов.
Как уберечься от магнитных бурь
Чтобы магнитные бури не навредили здоровью, придерживайтесь правил здорового образа жизни в опасные дни:
- Ешьте меньше острой, жирной, жареной еды, ограничьте употребление алкоголя, кофе и энергетиков. Вместо этого чаще ешьте зелень, овощи и фрукты, рыбу.
- Постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах.
- Больше времени проводите на свежем воздухе и проветривайте комнату.
- Принимайте контрастный душ.
- Ложитесь спать в одно и то же время, а перед сном не смотрите в телевизор и телефон.