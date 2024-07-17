Магнітні бурі: чи штормитиме 17 липня

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень (NOAA) США в середу, 17 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані, магнітних бур не очікується.
Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.
Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.
Щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур, слід:
- приділяти час фізичній активності;
- віддавати перевагу здоровому харчуванню;
- відпочивати і висипатися;
- пити більше чистої води;
- не вживати алкоголь і жирну їжу;
- уникати стресових факторів;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.