Магнітні бурі: чи штормитиме 17 липня

Магнітні бурі: чи штормитиме 17 липня

За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних і атмосферних досліджень (NOAA) США в середу, 17 липня 2024 року, магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані, магнітних бур не очікується.

Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття літніх і метеозалежних людей. Зокрема, вони можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому, безсоння.

Щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур, слід:

  • приділяти час фізичній активності;
  • віддавати перевагу здоровому харчуванню;
  • відпочивати і висипатися;
  • пити більше чистої води;
  • не вживати алкоголь і жирну їжу;
  • уникати стресових факторів;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

 

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