Магнитные бури: будет ли штормить 17 июля

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Чтобы уберечься от негативного воздействия магнитных бурь, следует: