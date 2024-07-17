Магнитные бури: будет ли штормить 17 июля

Магнитные бури: будет ли штормить 17 июля

По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США в среду, 17 июля 2024 года, магнитосфера Земли будет находится в спокойном состоянии, магнитных бурь не ожидается.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Чтобы уберечься от негативного воздействия магнитных бурь, следует:

  • уделять время физической активности;
  • отдавать предпочтение здоровому питанию;
  • отдыхать и высыпаться;
  • пить больше чистой воды;
  • не употреблять алкоголем и жирной пищей;
  • избегать стрессовых факторов;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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