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Магнітні бурі: чи потішить прогноз на середу, 18 вересня

Магнітні бурі: чи потішить прогноз на середу, 18 вересня

У середу, 18 вересня, потужна магнітна буря, пік якої припав на вівторок, трохи вщухне, але залишатиметься все ще відчутною.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Хоча цей прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Так сталося вчора, 17 вересня, коли магнітна буря досягла 8 балів із 9 можливих.

Магнітна буря – це енергетичні викиди, що виникають унаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і призводять до підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом вище 4 вже відчуваються.

Наступна потужна буря червоного рівня зараз прогнозується на кінець місця, 26-27 вересня. Вона досягне К-індексу 5.

Поради для метеочутливих:

  • дотримуйтесь режиму дня та харчування;
  • не вживайте гостре, солоне, жирне, алкоголь і знизьте кількість кави;
  • прогулюйтеся на свіжому повітрі;
  • уникайте конфліктів і стресових ситуацій.

Якщо самопочуття під час бурі сильно погіршилося, рекомендується відвідати лікаря. Займатися самолікуванням не варто.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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