Магнітні бурі: чи потішить прогноз на середу, 18 вересня

У середу, 18 вересня, потужна магнітна буря, пік якої припав на вівторок, трохи вщухне, але залишатиметься все ще відчутною.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Хоча цей прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Так сталося вчора, 17 вересня, коли магнітна буря досягла 8 балів із 9 можливих.
Магнітна буря – це енергетичні викиди, що виникають унаслідок різних вибухів і сплесків на Сонці і призводять до підвищення геомагнітної активності на Землі внаслідок впливу сонячної енергії.
Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що визначається спалахами на Сонці. Невеликі магнітні коливання зазвичай майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом вище 4 вже відчуваються.
Наступна потужна буря червоного рівня зараз прогнозується на кінець місця, 26-27 вересня. Вона досягне К-індексу 5.
Поради для метеочутливих:
- дотримуйтесь режиму дня та харчування;
- не вживайте гостре, солоне, жирне, алкоголь і знизьте кількість кави;
- прогулюйтеся на свіжому повітрі;
- уникайте конфліктів і стресових ситуацій.
Якщо самопочуття під час бурі сильно погіршилося, рекомендується відвідати лікаря. Займатися самолікуванням не варто.