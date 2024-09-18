Магнитные бури: порадует ли прогноз на среду, 18 сентября

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Хотя этот прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Так произошло вчера, 17 сентября, когда магнитная буря достигла 8 баллов из 9 возможных.

Магнитная буря – это энергетические выбросы, возникающие в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и приводящие к повышению геомагнитной активности на Земле вследствие воздействия солнечной энергии.

Бури различаются по своей интенсивности, определяемой вспышками на Солнце. Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом выше 4 уже ощущаются.

Следующая мощная буря красного уровня сейчас прогнозируется на конец места, 26-27 сентября. Она достигнет К-индекса 5.

Советы для метеочувствительных:

соблюдайте режим дня и питания;

не употребляйте острый, соленый, жирный, алкоголь и снизьте количество кофе;

прогуливайтесь на свежем воздухе;

избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

Если самочувствие во время бури сильно ухудшилось, рекомендуется посетить врача. Заниматься самолечением не стоит.