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Магнитные бури: порадует ли прогноз на среду, 18 сентября

Магнитные бури: порадует ли прогноз на среду, 18 сентября

В среду, 18 сентября, мощная магнитная буря, пик которой пришелся на вторник, немного утихнет, но будет оставаться все еще ощутимой.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Хотя этот прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Так произошло вчера, 17 сентября, когда магнитная буря достигла 8 баллов из 9 возможных.

Магнитная буря – это энергетические выбросы, возникающие в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и приводящие к повышению геомагнитной активности на Земле вследствие воздействия солнечной энергии.

Бури различаются по своей интенсивности, определяемой вспышками на Солнце. Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом выше 4 уже ощущаются.

Следующая мощная буря красного уровня сейчас прогнозируется на конец места, 26-27 сентября. Она достигнет К-индекса 5.

Советы для метеочувствительных:

  • соблюдайте режим дня и питания;
  • не употребляйте острый, соленый, жирный, алкоголь и снизьте количество кофе;
  • прогуливайтесь на свежем воздухе;
  • избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

Если самочувствие во время бури сильно ухудшилось, рекомендуется посетить врача. Заниматься самолечением не стоит.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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