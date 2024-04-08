Магнітні бурі: чи можливі вони у день сонячного затемнення 8 квітня

Сьогодні, у понеділок, 8 квітня 2024 року, станеться повне сонячне затемнення. Щоправда, в Україні, як і в усій Європі, це явище побачити не вдасться. Але чи може воно призвести до збурень магнітосфери Землі та, відповідно, магнітних бур?
Як повідомляють фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні геомагнітна обстановка очікується спокійна – магнітних бур не передбачається.
Що таке магнітні бурі і коли на них чекати у квітні 2024?
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. У такі дні можливі збої в роботі стільникового зв’язку, GPS-навігації та електромереж. Крім того, геомагнітні збурення можуть негативно впливати на здоров’я деяких людей, особливо літніх та метеозалежних.
За прогнозами, наступна магнітна буря може спалахнути вже завтра, 9 квітня. Вона може виявитися досить сильною – 4 бали за 5-бальною шкалою.
Крім того, протягом квітня очікуються кілька 3-бальних магнітних бур. Неспокійними можуть виявитися 10 та 11 квітня, а також період з 19 по 23 квітня. У ці дні можливі головні болі, зниження концентрації уваги та працездатності.
Як підготуватися до магнітних бур?
Сонячна активність може впливати на самопочуття та здоров’я деяких людей. Проте за правильної підготовки можна звести негативні наслідки магнітних бур до мінімуму. Для цього рекомендується:
- нормалізувати режим сну та відпочинку;
- уникати стресових ситуацій та фізичних навантажень;
- приділити увагу здоровому харчуванню, включивши до раціону більше фруктів, овочів та риби;
- обмежити вживання кофеїну та алкоголю;
- приймати контрастний душ для покращення циркуляції крові;
- робити легкі фізичні вправи, такі як йога або ходьба;
- за необхідності проконсультуватися з лікарем та приймати рекомендовані препарати.