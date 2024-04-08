Магнітні бурі: чи можливі вони у день сонячного затемнення 8 квітня

Як повідомляють фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні геомагнітна обстановка очікується спокійна – магнітних бур не передбачається.

Що таке магнітні бурі і коли на них чекати у квітні 2024?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. У такі дні можливі збої в роботі стільникового зв’язку, GPS-навігації та електромереж. Крім того, геомагнітні збурення можуть негативно впливати на здоров’я деяких людей, особливо літніх та метеозалежних.

За прогнозами, наступна магнітна буря може спалахнути вже завтра, 9 квітня. Вона може виявитися досить сильною – 4 бали за 5-бальною шкалою.

Крім того, протягом квітня очікуються кілька 3-бальних магнітних бур. Неспокійними можуть виявитися 10 та 11 квітня, а також період з 19 по 23 квітня. У ці дні можливі головні болі, зниження концентрації уваги та працездатності.

Як підготуватися до магнітних бур?

Сонячна активність може впливати на самопочуття та здоров’я деяких людей. Проте за правильної підготовки можна звести негативні наслідки магнітних бур до мінімуму. Для цього рекомендується: